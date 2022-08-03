Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
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Детям
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско

Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.91996, Homeward Bound II: Lost in San Francisco
Мелодрама, Кино для детей85 мин6+

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О фильме

Троица говорящих зверей возвращается для нового приключения! Если раньше им приходилось путешествовать по горам и пустыням, то теперь раздражительный пес Ченс, избалованная кошка Сэсси и очаровательный ретривер Шедоу затерялись в бурлящем Сан — Франциско! С целой сворой знакомых дворняг находчивая троица прокладывает путь через городские джунгли домой, к любимой семье.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско»