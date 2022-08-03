Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.91996, Homeward Bound II: Lost in San Francisco
Мелодрама, Кино для детей85 мин6+
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О фильме
Троица говорящих зверей возвращается для нового приключения! Если раньше им приходилось путешествовать по горам и пустыням, то теперь раздражительный пес Ченс, избалованная кошка Сэсси и очаровательный ретривер Шедоу затерялись в бурлящем Сан — Франциско! С целой сворой знакомых дворняг находчивая троица прокладывает путь через городские джунгли домой, к любимой семье.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэвид
Р. Эллис
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актриса
Салли
Филд
- РУАктёр
Ральф
Уэйт
- ЭМАктёр
Эл
Майклс
- ТЛАктёр
Томми
Ласорда
- БЮАктёр
Боб
Юкер
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- Актёр
Джон
Полито
- Актёр
Адам
Голдберг
- САктёр
Синбад
- БДПродюсер
Бэрри
Джоссен
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- ДППродюсер
Джеймс
Пентекост
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЭФХудожник
Эрик
Фрайзер
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон