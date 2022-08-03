Троица говорящих зверей возвращается для нового приключения! Если раньше им приходилось путешествовать по горам и пустыням, то теперь раздражительный пес Ченс, избалованная кошка Сэсси и очаровательный ретривер Шедоу затерялись в бурлящем Сан — Франциско! С целой сворой знакомых дворняг находчивая троица прокладывает путь через городские джунгли домой, к любимой семье.

