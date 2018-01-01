Допинг (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бывшую первую ракетку мира Сашу временно отстраняют от соревнований. Спортсменка, не привыкшая сидеть в четырех стенах без дела, не понимает, как жить дальше. К ней домой на регулярной основе приходит специалист по допинг-контролю Люда, чтобы убедиться, что в ее крови нет запрещенных веществ. �Унизительная процедура сдачи пробы и заполнение протокола становится рутиной, которая неожиданно сближает двух женщин.



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