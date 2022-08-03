Домохозяйка
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Домохозяйка (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, HouseSitter
Мелодрама, Комедия97 мин12+

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О фильме

Талантливый архитектор Ньютон Дейвис строит дом своей мечты в родном городке и предлагает его вместе с рукой и сердцем любимой девушке Бекки. Но Бекки отвергает и первое, и второе, и третье.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домохозяйка»