Дом вверх дном
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Дом вверх дном

Дом вверх дном (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, Bringing Down the House
Комедия101 мин12+

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О фильме

Немолодой одинокий мужчина знакомится с женщиной через Интернет и назначает ей свидание. Откуда ему знать, что вместо милой застенчивой красавицы он столкнeтся с пышнотелой, грубой и невоспитанной афроамериканкой, к тому же сбежавшей из тюрьмы, а сейчас явно собирающейся перевернуть его налаженную, размеренную жизнь верх дном…

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом вверх дном»