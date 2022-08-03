Немолодой одинокий мужчина знакомится с женщиной через Интернет и назначает ей свидание. Откуда ему знать, что вместо милой застенчивой красавицы он столкнeтся с пышнотелой, грубой и невоспитанной афроамериканкой, к тому же сбежавшей из тюрьмы, а сейчас явно собирающейся перевернуть его налаженную, размеренную жизнь верх дном…

