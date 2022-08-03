Дом вверх дном (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.02003, Bringing Down the House
Комедия101 мин12+
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О фильме
Немолодой одинокий мужчина знакомится с женщиной через Интернет и назначает ей свидание. Откуда ему знать, что вместо милой застенчивой красавицы он столкнeтся с пышнотелой, грубой и невоспитанной афроамериканкой, к тому же сбежавшей из тюрьмы, а сейчас явно собирающейся перевернуть его налаженную, размеренную жизнь верх дном…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Куин
Латифа
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- КДАктриса
Кимберли
Дж. Браун
- ЭТАктёр
Энгус
Т. Джонс
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- БУАктриса
Бетти
Уайт
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Джейн
Бартелм
- ККПродюсер
Куки
Кароселла
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин