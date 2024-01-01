Дом у дороги (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший боец UFC Элвуд Далтон переживает не лучшие времена. Он живёт в машине и зарабатывает участием в подпольных боях без правил. Владелица бара «Дом у дороги», который расположен во Флорида-Кис, предлагает Далтону работу вышибалы, поскольку в заведении стабильно устраивают погромы члены местной банды.



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