Дом у дороги (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Road House
Боевики, Драмы18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бывший боец UFC Элвуд Далтон переживает не лучшие времена. Он живёт в машине и зарабатывает участием в подпольных боях без правил. Владелица бара «Дом у дороги», который расположен во Флорида-Кис, предлагает Далтону работу вышибалы, поскольку в заведении стабильно устраивают погромы члены местной банды.
Дом у дороги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Даг
Лайман
- ЛГАктёр
Лукас
Гейдж
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- КМАктёр
Конор
Макгрегор
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- ДПАктёр
Дж.Д.
Пардо
- ДМАктриса
Даниэла
Мелшиор
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- БКАктриса
Б.К.
Кэннон
- Сценарист
Энтони
Багароцци
- ОАПродюсер
Оди
Аттар
- ДХПродюсер
Джонатан
Хук
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ЖМХудожница
Жизелль
Мадера
- ДКМонтажёр
Дарольд
Кротзер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек