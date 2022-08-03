Дом грез (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Dream House
Триллер, Драма86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок. Оказываетс,я в их новом доме не всегда было так тихо. Благодаря любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ТДАктриса
Тейлор
Джир
- КДАктриса
Клер
Джир
- РДАктриса
Рэйчел
Дж. Фокс
- Актриса
Джейн
Александр
- БМАктёр
Брайан
Мюррей
- ДЛСценарист
Дэвид
Лука
- ЭКПродюсер
Эрен
Крюгер
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Робинсон
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни