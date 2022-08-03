Дом грез
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Дом грез

Дом грез (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Dream House
Триллер, Драма86 мин18+

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О фильме

Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок. Оказываетс,я в их новом доме не всегда было так тихо. Благодаря любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом грез»