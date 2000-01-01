Доктор «Т» и его женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Трэвис — удачливый и богатый гинеколог. Доктор боготворит и превозносит своих пациенток. Окружающие доктора дамы — любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни. Но однажды всему хорошему приходит конец...



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