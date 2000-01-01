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Доктор «Т» и его женщины

Доктор «Т» и его женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Dr T and the Women
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Доктор Трэвис — удачливый и богатый гинеколог. Доктор боготворит и превозносит своих пациенток. Окружающие доктора дамы — любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни. Но однажды всему хорошему приходит конец...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор «Т» и его женщины»

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