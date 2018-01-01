Wink
Доказательство
Актёры и съёмочная группа фильма «Доказательство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доказательство»

Режиссёры

Джон Мэдден

John Madden
Режиссёр

Актёры

Гвинет Пэлтроу

Gwyneth Paltrow
АктрисаCatherine
Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрRobert
Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрHarold Dobbs - Hal
Дэнни Маккарти

Danny McCarthy
АктёрCop
Хоуп Дэвис

Hope Davis
АктрисаClaire
Тобиаш Дашкивич

Tobiasz Daszkiewicz
АктёрLimo Driver (в титрах: Tobiacz Daszkiewicz)
Гэри Хьюстон

Gary Houston
АктёрProfessor Barrow
Энн Уиттман

Anne Wittman
АктрисаFriend at Party
Ли Зиммерман

Leigh Zimmerman
АктрисаFriend at Party
Колин Стинтон

Colin Stinton
АктёрTheoretical Physicist

Сценаристы

Ребекка Миллер

Rebecca Miller
Сценарист
Дэвид Обёрн

David Auburn
Сценарист

Продюсеры

Элисон Оуэн

Alison Owen
Продюсер
Джефф Шарп

Jeffrey Sharp
Продюсер
Марк Купер

Mark Cooper
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа

Художники

Джилл Тейлор

Jill Taylor
Художница

Монтажёры

Мик Одсли

Mick Audsley
Монтажёр

Операторы

Альвин Х. Кюхлер

Alwin H. Kuchler
Оператор

Композиторы

Стивен Уорбек

Stephen Warbeck
Композитор