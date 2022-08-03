Когда безумный математический гений умирает, его лучший студент начинает исследовать записи покойного, чтобы найти в них важную формулу. Дочь математика Кэтрин, ухаживавшая за ним до последних дней, считает, что парень хочет украсть идеи ее отца. Но не теряет ли она рассудок вслед за отцом?

