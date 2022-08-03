Доказательство (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, Proof
Драма, Детектив96 мин18+
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О фильме
Когда безумный математический гений умирает, его лучший студент начинает исследовать записи покойного, чтобы найти в них важную формулу. Дочь математика Кэтрин, ухаживавшая за ним до последних дней, считает, что парень хочет украсть идеи ее отца. Но не теряет ли она рассудок вслед за отцом?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ДМАктёр
Дэнни
Маккарти
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- ТДАктёр
Тобиаш
Дашкивич
- ГХАктёр
Гэри
Хьюстон
- ЭУАктриса
Энн
Уиттман
- ЛЗАктриса
Ли
Зиммерман
- КСАктёр
Колин
Стинтон
- РМСценарист
Ребекка
Миллер
- ДОСценарист
Дэвид
Обёрн
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- ДШПродюсер
Джефф
Шарп
- МКПродюсер
Марк
Купер
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- АХОператор
Альвин
Х. Кюхлер
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек