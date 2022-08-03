Доказательство
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Доказательство

Доказательство (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Proof
Драма, Детектив96 мин18+

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О фильме

Когда безумный математический гений умирает, его лучший студент начинает исследовать записи покойного, чтобы найти в них важную формулу. Дочь математика Кэтрин, ухаживавшая за ним до последних дней, считает, что парень хочет украсть идеи ее отца. Но не теряет ли она рассудок вслед за отцом?

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доказательство»