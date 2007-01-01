Доказательство смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, GRIND HOUSE: DEATH PROOF
Боевики, Триллеры109 мин18+
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Сюжет
Три красотки решают развлечься и отправляются в ресторанчик. Они даже не подозревают, что на этот раз их ждет особый интерес со стороны мужчин! Каскадер Майк украдкой наблюдает за ними из своего автомобиля. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А ещe он считает, что выйдет сухим из воды даже в случае самой ужасной аварии…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Реж�иссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Курт
Рассел
- Актриса
Розарио
Доусон
- ЗБАктриса
Зои
Белл
- ТТАктриса
Трейси
Томс
- ВФАктриса
Ванесса
Ферлито
- СТАктриса
Сидни
Тамиа Пуатье
- ДЛАктриса
Джордан
Лэдд
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- МСАктриса
Моника
Стэггс
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИЯАктриса дубляжа
Ирина
Яковлева
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- КЭХудожница
Кэйла
Эддлебльют
- СММонтажёр
Салли
Менке
- Оператор
Квентин
Тарантино