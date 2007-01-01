Доказательство смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Три красотки решают развлечься и отправляются в ресторанчик. Они даже не подозревают, что на этот раз их ждет особый интерес со стороны мужчин! Каскадер Майк украдкой наблюдает за ними из своего автомобиля. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А ещe он считает, что выйдет сухим из воды даже в случае самой ужасной аварии…



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