Дни Искушения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.12015, Last Days in the Desert
Драмы95 мин18+
Сюжет
Иисус держит путь через пустыню, проводя сорок дней за молитвой и постом. На своем пути он борется с Искусителем за судьбу простой семьи и проходит испытание земными страстями.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Родриго
Гарсиа
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- СГАктриса
Сьюзэн
Грэй
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актёр
Киран
Хайндс
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- Сценарист
Родриго
Гарсиа
- Продюсер
Бонни
Кертис
- ДЛПродюсер
Джули
Линн
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс