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Дни Искушения

Дни Искушения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.12015, Last Days in the Desert
Драмы95 мин18+

Сюжет

Иисус держит путь через пустыню, проводя сорок дней за молитвой и постом. На своем пути он борется с Искусителем за судьбу простой семьи и проходит испытание земными страстями.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дни Искушения»

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