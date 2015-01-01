Дни Искушения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Иисус держит путь через пустыню, проводя сорок дней за молитвой и постом. На своем пути он борется с Искусителем за судьбу простой семьи и проходит испытание земными страстями.



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