Диномама (фильм, 2012) смотреть онлайн

Эрни, его сестра Джулия и лучший друг Макс — неразлучная троица. Однажды, друзья без спроса залезли в странное устройство, которое сконструировал папа Макса, и случайно нажали кнопку запуска. Устройство оказалось машиной времени, и ребята очутились в Юрском периоде, прямо в гнезде Тираннозавра.

