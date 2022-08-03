Диномама (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.62012, Dino Time
Мультфильм, Семейный81 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эрни, его сестра Джулия и лучший друг Макс — неразлучная троица. Однажды, друзья без спроса залезли в странное устройство, которое сконструировал папа Макса, и случайно нажали кнопку запуска. Устройство оказалось машиной времени, и ребята очутились в Юрском периоде, прямо в гнезде Тираннозавра. Но вот радость: самка гигантского ящера приняла ребят за своих детенышей. Но не все, конечно, так безоблачно в мире хищников. Кое-кто мечтает полакомиться непрошеными гостями! Друзьям нужно немедленно уносить ноги и подумать о возвращении. Но как это сделать, если важная деталь машины исчезла?
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ПААктриса
Памела
Адлон
- Актриса
Тара
Стронг
- Актриса
Мелани
Гриффит
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- Актриса
Джейн
Линч
- СБАктёр
Стивен
Болдуин
- Актёр
Роб
Шнайдер
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- МЭАктриса
Мэри
Элизабет МакГлинн
- АБСценарист
Адам
Бичен
- ДГСценарист
Джеймс
Греко
- ПЧСценарист
Пак
Чэ-у
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СБКомпозитор
Стивен
Бартон