Диномама (фильм, 2012) смотреть онлайн

Эрни, его сестра Джулия и лучший друг Макс — неразлучная троица. Однажды, друзья без спроса залезли в странное устройство, которое сконструировал папа Макса, и случайно нажали кнопку запуска. Устройство оказалось машиной времени, и ребята очутились в Юрском периоде, прямо в гнезде Тираннозавра. Но вот радость: самка гигантского ящера приняла ребят за своих детенышей. Но не все, конечно, так безоблачно в мире хищников. Кое-кто мечтает полакомиться непрошеными гостями! Друзьям нужно немедленно уносить ноги и подумать о возвращении. Но как это сделать, если важная деталь машины исчезла?

