Дикий робот (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Посылка с роботом-помощником ROZZUM 7134 падает на необитаемый остров. Тщетно пытаясь найти задания, которые можно выполнить, робот выучивает язык животных и по наставлению опытной мамы-опоссума начинает заботиться о крохотном гусёнке, чью семью он случайно раздавил. В консультанты к нему набивается «специалист по гусям» хитрый лис Финк, с которым никто не хочет дружить.



Дикий робот смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.