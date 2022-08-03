Фильм-антология, в котором красной нитью проходят темы насилия и мести. Спродюсированная братьями Альмодовар черная комедия — номинант на «Оскар».



Вас ждут 6 новелл, которые продемонстрируют, как далеко готов зайти человек, идущий на поводу животных инстинктов. Несчастный Габриэль Пастернак по воле случая оказывается в одном самолете со своими обидчиками, коих было в его жизни крайне много. Неужели он решится отомстить? В центре другого сюжета официантка, которая несколько лет назад потеряла отца — он покончил жизнь самоубийством из-за давления ростовщика. И вот тот самый кредитор заявляется в придорожное кафе, где работает дочь жертвы. Отомстить или простить? Увы, но даже простое соперничество на дороге двух автомобилистов способно привести к трагедии, если вовремя не взять себя в руки.



Вас удивит, как далеко готовы зайти люди, обезумевшие от боли и гнева. Включайте драмеди «Дикие истории» — фильм 2014 смотреть онлайн и в хорошем качестве можно по подписке на нашем видеосервисе Wink!

