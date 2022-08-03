Дикие истории (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм-антология, в котором красной нитью проходят темы насилия и мести. Спродюсированная братьями Альмодовар черная комедия — номинант на «Оскар».
Вас ждут 6 новелл, которые продемонстрируют, как далеко готов зайти человек, идущий на поводу животных инстинктов. Несчастный Габриэль Пастернак по воле случая оказывается в одном самолете со своими обидчиками, коих было в его жизни крайне много. Неужели он решится отомстить? В центре другого сюжета официантка, которая несколько лет назад потеряла отца — он покончил жизнь самоубийством из-за давления ростовщика. И вот тот самый кредитор заявляется в придорожное кафе, где работает дочь жертвы. Отомстить или простить? Увы, но даже простое соперничество на дороге двух автомобилистов способно привести к трагедии, если вовремя не взять себя в руки.
Вас удивит, как далеко готовы зайти люди, обезумевшие от боли и гнева. Включайте драмеди «Дикие истории» — фильм 2014 смотреть онлайн и в хорошем качестве можно по подписке на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дамиан
Сифрон
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- ЭРАктриса
Эрика
Ривас
- РКАктриса
Рита
Кортесе
- ХСАктриса
Хульета
Сильберберг
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- МОАктриса
Мария
Онетто
- НДАктриса
Нэнси
Дуплаа
- ОНАктёр
Осмар
Нуньес
- ДССценарист
Дамиан
Сифрон
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- Продюсер
Педро
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- МКХудожница
Мария
Клара Нотари
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера
- ДСМонтажёр
Дамиан
Сифрон
- ХХОператор
Хавьер
Хулия
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья