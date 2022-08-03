Дикие истории
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Дикие истории

Дикие истории (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, Relatos salvajes
Триллер, Комедия116 мин18+

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О фильме

Фильм-антология, в котором красной нитью проходят темы насилия и мести. Спродюсированная братьями Альмодовар черная комедия — номинант на «Оскар».

Вас ждут 6 новелл, которые продемонстрируют, как далеко готов зайти человек, идущий на поводу животных инстинктов. Несчастный Габриэль Пастернак по воле случая оказывается в одном самолете со своими обидчиками, коих было в его жизни крайне много. Неужели он решится отомстить? В центре другого сюжета официантка, которая несколько лет назад потеряла отца — он покончил жизнь самоубийством из-за давления ростовщика. И вот тот самый кредитор заявляется в придорожное кафе, где работает дочь жертвы. Отомстить или простить? Увы, но даже простое соперничество на дороге двух автомобилистов способно привести к трагедии, если вовремя не взять себя в руки.

Вас удивит, как далеко готовы зайти люди, обезумевшие от боли и гнева. Включайте драмеди «Дикие истории» — фильм 2014 смотреть онлайн и в хорошем качестве можно по подписке на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Великобритания, Испания, Франция, Аргентина
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие истории»