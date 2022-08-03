Диггеры (фильм, 2016) смотреть онлайн

Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. На поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить городские легенды, которыми окутано московское подземелье…

