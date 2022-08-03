Диггеры (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Диггеры
Ужасы76 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. На поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить городские легенды, которыми окутано московское подземелье…
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ТКРежиссёр
Тихон
Корнев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- АСАктриса
Алёна
Савастова
- ВКАктёр
Владимир
Кузнецов
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- МЩАктриса
Мария
Щекатурова
- Актёр
Евгений
Коряковский
- ДФАктёр
Дин
Фан
- ККАктёр
Кирилл
Кобзарев
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- АКСценарист
Алексей
Караулов
- ЕКСценарист
Евгений
Колядинцев
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ГЕОператор
Георгий
Егоров
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- КНКомпозитор
Кирилл
Немоляев
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович