Девичник в Вегасе
Wink
Фильмы
Девичник в Вегасе

Девичник в Вегасе (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Bridesmaids
Комедия119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У Энни в личной жизни полный бардак, и ей совсем не до веселья. Но девушке придется забыть о своих проблемах: ведь вскоре ей предстоит отправиться на девичник к лучшей подруге. Девочки оторвутся так, как мальчикам и не снилось…

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девичник в Вегасе»