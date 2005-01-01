Дэнни Цепной пес (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джет Ли играет талантливого бойца, которого всю жизнь воспитывали как сторожевую собаку. Боевик от режиссера «Перевозчика» Луи Летерье по сценарию Люка Бессона. Дэнни нет равных в боевых искусствах, но он совершенно не испытывает эмоций. Гангстер Барт приучил Дэнни жить на привязи и набрасываться на тех, кто перешел преступнику дорогу. Дэнни также участвует в подпольных боях, которые приносят Барту много денег. Но однажды пес остается без хозяина: Барта серьезно ранят в перестрелке. Дэнни укрывается в антикварной лавке, и ее хозяин, слепой пианист по имени Сэм, решает приютить молодого человека. Со временем Дэнни вспоминает, каково это — быть человеком, и начинает проявлять интерес к музыке. Однако вскоре выясняется, что Барт выжил и не собирается расставаться с верным слугой... Фильм «Дэнни Цепной пес» 2005 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Луи
Летерье
- Актёр
Джет
Ли
- Актёр
Морган
Фриман
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Винсент
Риган
- ДБАктёр
Дилан
Браун
- ТХАктёр
Тамер
Хассан
- МДАктёр
Майкл
Дженн
- Актриса
Филлида
Ло
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Уилсон
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- Продюсер
Джет
Ли
- БГПродюсер
Бернард
Гренет
- ПМОператор
Пьер
Морель
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж