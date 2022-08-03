Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом.

