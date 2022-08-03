Деньги на двоих (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Two for the Money
Драма, Криминал117 мин18+
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О фильме
Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Криминал, Драма
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Ди
Джей Карузо
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Рене
Руссо
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- Актёр
Джереми
Пивен
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- РГАктёр
Ральф
Гармен
- ГВАктёр
Гедде
Ватанабэ
- КПАктриса
Карли
Поуп
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Фрейтаг
- Продюсер
Дэн
Гилрой
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МСХудожница
Мэри-Лу
Стори
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- КУОператор
Конрад
У. Холл
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек