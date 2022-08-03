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Деньги на двоих

Деньги на двоих (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Two for the Money
Драма, Криминал117 мин18+

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О фильме

Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деньги на двоих»