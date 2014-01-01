Демоны Деборы Логан (фильм, 2014) смотреть онлайн

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Студентка медицинского факультета Миа (Мишель Энг) получает грант на съемку документального фильма о болезни Альцгеймера. Вместе с друзьями-киношниками она поселяется в доме Сары Логан (Энн Рэмси), ухаживающей за матерью Деборой (Джилл Ларсон), личность которой стремительно деградирует. Поначалу странности в поведении пожилой женщины кажутся объяснимыми с точки зрения науки, но после просмотра видеозаписей ночной активности героини компания понимает, что дело тут вовсе не в болезни Альцгеймера. Миа и Сара приходят к выводу, что Дебора одержима злым духом. Вскоре выясняется, что ее тело выбрано демоном неслучайно, а прошлое старушки полно страшных тайн. Какие секреты скрывает Дебора Логан? Удастся ли медикам спасти бесноватую женщину? Выживет ли кто-то из съемочной группы? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете смотреть леденящий кровь фильм ужасов «Демоны Деборы Логан» онлайн и в хорошем качестве.



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