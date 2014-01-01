Демоны Деборы Логан (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Студентка медицинского факультета Миа (Мишель Энг) получает грант на съемку документального фильма о болезни Альцгеймера. Вместе с друзьями-киношниками она поселяется в доме Сары Логан (Энн Рэмси), ухаживающей за матерью Деборой (Джилл Ларсон), личность которой стремительно деградирует. Поначалу странности в поведении пожилой женщины кажутся объяснимыми с точки зрения науки, но после просмотра видеозаписей ночной активности героини компания понимает, что дело тут вовсе не в болезни Альцгеймера. Миа и Сара приходят к выводу, что Дебора одержима злым духом. Вскоре выясняется, что ее тело выбрано демоном неслучайно, а прошлое старушки полно страшных тайн. Какие секреты скрывает Дебора Логан? Удастся ли медикам спасти бесноватую женщину? Выживет ли кто-то из съемочной группы? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете смотреть леденящий кровь фильм ужасов «Демоны Деборы Логан» онлайн и в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Адам
Робител
- ДЛАктриса
Джилл
Ларсон
- ЭРАктриса
Энн
Рэмси
- Актриса
Мишель
Энг
- БДАктёр
Бретт
Джентиле
- ДДАктёр
Джереми
ДеКарлос
- РКАктёр
Райан
Кутрона
- ТБАктриса
Тоня
Бладсворт
- ЭНАктриса
Энн
Нахабидиан
- РХАктёр
Рэнделл
Хэйнс
- ДВАктёр
Джеффри
Вудард
- АРСценарист
Адам
Робител
- ГХСценарист
Гэвин
Хеффернан
- Продюсер
Брайан
Сингер
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДБХудожница
Джейми
Бон
- ГХМонтажёр
Гэвин
Хеффернан
- АРМонтажёр
Адам
Робител