Дело о пеликанах (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.01993, The Pelican Brief
Триллер, Драма135 мин18+
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О фильме
Студентка юридического факультета Дарби Шоу, узнав об убийстве двух членов Верховного суда США, начинает копаться в архивах и составляет свою версию того, кто может быть причастен к этому преступлению. Оказывается, дело имеет глубокую предысторию, связанную с нефтью и коррупцией.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АДРежиссёр
Алан
Дж. Пакула
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Сэм
Шепард
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актёр
Тони
Голдуин
- ДСАктёр
Джеймс
Сиккинг
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- РКАктёр
Роберт
Калп
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ХКАктёр
Хьюм
Кронин
- АДСценарист
Алан
Дж. Пакула
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- АДПродюсер
Алан
Дж. Пакула
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ЛФХудожница
Лиза
Фишер
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер