Дело о пеликанах (фильм, 1993) смотреть онлайн

Студентка юридического факультета Дарби Шоу, узнав об убийстве двух членов Верховного суда США, начинает копаться в архивах и составляет свою версию того, кто может быть причастен к этому преступлению. Оказывается, дело имеет глубокую предысторию, связанную с нефтью и коррупцией.

