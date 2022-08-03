Дело о пеликанах
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Дело о пеликанах

Дело о пеликанах (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.01993, The Pelican Brief
Триллер, Драма135 мин18+

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О фильме

Студентка юридического факультета Дарби Шоу, узнав об убийстве двух членов Верховного суда США, начинает копаться в архивах и составляет свою версию того, кто может быть причастен к этому преступлению. Оказывается, дело имеет глубокую предысторию, связанную с нефтью и коррупцией.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело о пеликанах»