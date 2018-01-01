Wink
Декамерон
Актёры и съёмочная группа фильма «Декамерон»

Режиссёры

Паоло Тавиани

Paolo Taviani
Режиссёр
Витторио Тавиани

Vittorio Taviani
Режиссёр

Актёры

Лелло Арена

Lello Arena
АктёрDuca Tancredi
Паола Кортеллези

Paola Cortellesi
АктрисаBadessa Usimbalda
Каролина Крешентини

Carolina Crescentini
АктрисаIsabetta
Флавио Паренти

Flavio Parenti
АктёрNicoluccio Cacciamanico
Виттория Пуччини

Vittoria Puccini
АктрисаCatalina
Микеле Риондино

Michele Riondino
АктёрGuiscardo
Ким Росси Стюарт

Kim Rossi Stuart
АктёрCalandrino
Риккардо Скамарчо

Riccardo Scamarcio
АктёрGentile Carisendi
Кася Смутняк

Kasia Smutniak
АктрисаGhismunda
Жазмин Тринка

Jasmine Trinca
АктрисаGiovanna

Сценаристы

Паоло Тавиани

Paolo Taviani
Сценарист
Витторио Тавиани

Vittorio Taviani
Сценарист

Продюсеры

Фабио Конверси

Fabio Conversi
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Инга Сметанина

Актриса дубляжа
Рина Гришина

Актриса дубляжа
Алексей Черных

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа

Художники

Лина Нерли Тавиани

Lina Nerli Taviani
Художница

Монтажёры

Роберто Перпиньяни

Roberto Perpignani
Монтажёр

Композиторы

Джулиано Тавиани

Giuliano Taviani
Композитор