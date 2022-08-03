Декамерон (фильм, 2015) смотреть онлайн

Флоренция, XIV век. Повсюду свирепствует «Черная смерть» — три юноши и семь девушек сбегают в деревню, чтобы оградить себя от чумы. Там, чтобы скоротать время, они начинают рассказывать друг другу разные истории, посвященные любви.

