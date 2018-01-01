Wink
Фильмы
Чудо-женщина: 1984
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина: 1984»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина: 1984»

Режиссёры

Пэтти Дженкинс

Пэтти Дженкинс

Patty Jenkins
Режиссёр

Актёры

Галь Гадот

Галь Гадот

Gal Gadot
АктрисаDiana Prince
Крис Пайн

Крис Пайн

Chris Pine
АктёрSteve Trevor
Кристен Уиг

Кристен Уиг

Kristen Wiig
АктрисаBarbara Minerva
Педро Паскаль

Педро Паскаль

Pedro Pascal
АктёрMaxwell Lord
Робин Райт

Робин Райт

Robin Wright
АктрисаAntiope
Конни Нильсен

Конни Нильсен

Connie Nielsen
АктрисаHippolyta
Лилли Аспелл

Лилли Аспелл

Lilly Aspell
АктрисаYoung Diana
Амр Вакед

Амр Вакед

Amr Waked
АктёрEmir Said Bin Abydos
Кристоффер Полаха

Кристоффер Полаха

Kristoffer Polaha
АктёрHandsome Man
Наташа Ротуэлл

Наташа Ротуэлл

Natasha Rothwell
АктрисаCarol (Co-Worker)

Сценаристы

Пэтти Дженкинс

Пэтти Дженкинс

Patty Jenkins
Сценарист
Джефф Джонс

Джефф Джонс

Geoff Johns
Сценарист
Дэйв Каллахэм

Дэйв Каллахэм

Dave Callaham
Сценарист

Продюсеры

Уэсли Коллер

Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер
Джейсон Крейн

Джейсон Крейн

Jason Crain
Продюсер
Галь Гадот

Галь Гадот

Gal Gadot
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа

Художники

Саймон Элсли

Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник
Род МакЛин

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Питер Расселл

Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Марк Скратон

Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Доменик Сильвестри

Доменик Сильвестри

Domenic Silvestri
Художник

Монтажёры

Ричард Пирсон

Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор