Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина: 1984»
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина: 1984»
Режиссёры
Актёры
АктрисаDiana Prince
Галь ГадотGal Gadot
АктёрSteve Trevor
Крис ПайнChris Pine
АктрисаBarbara Minerva
Кристен УигKristen Wiig
АктёрMaxwell Lord
Педро ПаскальPedro Pascal
АктрисаAntiope
Робин РайтRobin Wright
АктрисаHippolyta
Конни НильсенConnie Nielsen
АктрисаYoung Diana
Лилли АспеллLilly Aspell
АктёрEmir Said Bin Abydos
Амр ВакедAmr Waked
АктёрHandsome Man
Кристоффер ПолахаKristoffer Polaha
АктрисаCarol (Co-Worker)