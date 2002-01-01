Четыре пера (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.92002, The Four Feathers
Боевики, Драмы125 мин18+
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Сюжет
1884 год. Перед самой отправкой британских войск в Судан молодой офицер Гарри Фэвершем подает в отставку. Его близкие и родные воспринимают этот поступок как проявление трусости, и Гарри, чтобы спасти свою честь, принимает решение тайно отправиться на африканский континент…
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ШКРежиссёр
Шекхар
Капур
- Актёр
Хит
Леджер
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Уэс
Бентли
- Актёр
Джимон
Хонсу
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- Актёр
Майкл
Шин
- РПАктёр
Руперт
Пенри-Джонс
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- МШСценарист
Майкл
Шиффер
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- Продюсер
Стэнли
Р. Джаффе
- МКПродюсер
Марти
Кац
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер