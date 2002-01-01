Четыре пера (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

1884 год. Перед самой отправкой британских войск в Судан молодой офицер Гарри Фэвершем подает в отставку. Его близкие и родные воспринимают этот поступок как проявление трусости, и Гарри, чтобы спасти свою честь, принимает решение тайно отправиться на африканский континент…



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