Четыре пера
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Четыре пера

Четыре пера (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, The Four Feathers
Боевики, Драмы125 мин18+

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Сюжет

1884 год. Перед самой отправкой британских войск в Судан молодой офицер Гарри Фэвершем подает в отставку. Его близкие и родные воспринимают этот поступок как проявление трусости, и Гарри, чтобы спасти свою честь, принимает решение тайно отправиться на африканский континент…

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре пера»

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