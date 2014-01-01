Черное море HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чeрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать капитан собирает команду и отправляется в плавание, но вскоре по�нимает, в какое рискованное предприятие ввязался.



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