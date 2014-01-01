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Черное море HD

Черное море HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Black Sea HD
Триллеры109 мин18+

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Сюжет

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чeрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать капитан собирает команду и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черное море HD»

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