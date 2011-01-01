Челюсти 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодежный хоррор «Челюсти 3D» продолжает тему кровожадных акул, поднятую в культовом фильме Стивена Спилберга, завоевавшем в 76-м году три «Оскара». Получилась ли лента режиссера Дэвида Р. Эллиса столь же убедительной, вы можете оценить онлайн в хорошем качестве.
Компания студентов собирается весело провести время во владениях своей фантастически богатой однокурсницы на уединенном острове в окрестностях Луизианского залива. Там ребята загорают, купаются, устраивают пляжные вечеринки и в полной мере наслаждаются летней жизнью. В один из погожих деньков, не предвещавших никаких опасностей, парочка тусовщиков решает прокатиться на водных лыжах, во время чего происходит первое нападение хищной акулы. Количество жертв начинает стремительно расти, и вскоре выясняется, что озеро буквально кишит рыбами-людоедами. Но вот только откуда в изолированном пресном водоеме могли взяться акулы? Ответ на этот вопрос вы получите, если посмотрите пляжный фильм ужасов «Челюсти 3D» онлайн и абсолютно бесплатно.
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Информация
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дэвид
Р. Эллис
- СПАктриса
Сара
Пэкстон
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- ККАктёр
Крис
Кармак
- КМАктриса
Кэтрин
МакФи
- Актёр
Донал
Лог
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Джошуа
Леонард
- СУАктёр
Синква
Уоллс
- АДАктриса
Алисса
Диас
- КЗАктёр
Крис
Зилка
- КБПродюсер
Крис
Бриггс
- ДКПродюсер
Дуглас
Кертис
- ТЭПродюсер
Тони
Эллис
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл