Челюсти 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

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Молодежный хоррор «Челюсти 3D» продолжает тему кровожадных акул, поднятую в культовом фильме Стивена Спилберга, завоевавшем в 76-м году три «Оскара». Получилась ли лента режиссера Дэвида Р. Эллиса столь же убедительной, вы можете оценить онлайн в хорошем качестве.



Компания студентов собирается весело провести время во владениях своей фантастически богатой однокурсницы на уединенном острове в окрестностях Луизианского залива. Там ребята загорают, купаются, устраивают пляжные вечеринки и в полной мере наслаждаются летней жизнью. В один из погожих деньков, не предвещавших никаких опасностей, парочка тусовщиков решает прокатиться на водных лыжах, во время чего происходит первое нападение хищной акулы. Количество жертв начинает стремительно расти, и вскоре выясняется, что озеро буквально кишит рыбами-людоедами. Но вот только откуда в изолированном пресном водоеме могли взяться акулы? Ответ на этот вопрос вы получите, если посмотрите пляжный фильм ужасов «Челюсти 3D» онлайн и абсолютно бесплатно.



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