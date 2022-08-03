Третья часть легендарной хоррор-франшизы. Власти флоридского парка водных развлечений после нападения большой белой акулы решают оставить ее детеныша в океанариуме для роста прибыли. Отлученная от ребенка мать вскоре начинает наплывы на аквапарк и становится угрозой для его посетителей.

