Челюсти 3 (фильм, 1983) смотреть онлайн
7.81983, Jaws 3-D
Ужасы, Приключения94 мин18+
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О фильме
Третья часть легендарной хоррор-франшизы. Власти флоридского парка водных развлечений после нападения большой белой акулы решают оставить ее детеныша в океанариуме для роста прибыли. Отлученная от ребенка мать вскоре начинает наплывы на аквапарк и становится угрозой для его посетителей.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джо
Элвс
- Актёр
Деннис
Куэйд
- БААктриса
Бесс
Армстронг
- СМАктёр
Саймон
МакКоркиндейл
- ЛГАктёр
Луис
Госсет мл.
- ДПАктёр
Джон
Путч
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ПМАктёр
П.Х.
Мориарти
- ДБАктёр
Дэн
Бласко
- ЛМАктриса
Лиз
Моррис
- ЛМАктриса
Лиза
Морер
- РМСценарист
Ричард
Мэтисон
- КГСценарист
Карл
Готтлиб
- ПБСценарист
Питер
Бенчли
- ГТСценарист
Гердон
Трублад
- РХПродюсер
Руперт
Хитциг
- ЭХПродюсер
Эд
Хорвитц
- ДРПродюсер
Дэвид
Р. Каппес
- АЛПродюсер
Алан
Лэндсбург
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИХудожник
Пол
Идс
- КХХудожник
Кристофер
Хорнер
- РРМонтажёр
Рэнди
Робертс
- ДАОператор
Джеймс
А. Контнер
- ОМОператор
Остин
МакКинни
- АПКомпозитор
Алан
Паркер