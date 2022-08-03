Челюсти 3
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Челюсти 3

Челюсти 3 (фильм, 1983) смотреть онлайн

7.81983, Jaws 3-D
Ужасы, Приключения94 мин18+

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О фильме

Третья часть легендарной хоррор-франшизы. Власти флоридского парка водных развлечений после нападения большой белой акулы решают оставить ее детеныша в океанариуме для роста прибыли. Отлученная от ребенка мать вскоре начинает наплывы на аквапарк и становится угрозой для его посетителей.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Челюсти 3»