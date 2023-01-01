Человек ниоткуда (фильм, 2023) смотреть онлайн
5.62023, Человек ниоткуда
Фантастика, Триллеры12+
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Сюжет
В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его — нет.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- Актёр
Александр
Метёлкин
- ВКАктриса
Варвара
Комарова
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Илья
Любимов
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- Актёр
Александр
Жигалкин
- ВБАктриса
Валерия
Бельцевич
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- АГАктриса
Алана
Гольяк
- АНАктриса
Анна
Немченко
- ДПСценарист
Дмитрий
Пинчуков
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- Сценарист
Александр
Топурия
- ИЗ�Сценарист
Ирина
Зуй
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- Продюсер
Максим
Рогальский
- МППродюсер
Максим
Поташников
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- ЕСОператор
Евгений
Синельников
- РВКомпозитор
Роман
Волознев