Человек на Луне
Wink
Фильмы
Человек на Луне

Человек на Луне (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, First Man
Драма, Исторический135 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пронзительная история астронавта Нила Армстронга от оскароносного автора «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Нил Армстронг тяжело переживает внезапную смерть двухлетней дочери. Он пытается заглушить душевную боль нещадной работой в NASA и подготовке к рискованному проекту первой высадки на Луне.

Страна
США, Япония
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек на Луне»