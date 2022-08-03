Человек на Луне (фильм, 2018) смотреть онлайн

Пронзительная история астронавта Нила Армстронга от оскароносного автора «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Нил Армстронг тяжело переживает внезапную смерть двухлетней дочери. Он пытается заглушить душевную боль нещадной работой в NASA и подготовке к рискованному проекту первой высадки на Луне.

