Человек на Луне (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, First Man
Драма, Исторический135 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пронзительная история астронавта Нила Армстронга от оскароносного автора «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Нил Армстронг тяжело переживает внезапную смерть двухлетней дочери. Он пытается заглушить душевную боль нещадной работой в NASA и подготовке к рискованному проекту первой высадки на Луне.
СтранаСША, Япония
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Дэмьен
Шазелл
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Клэр
Фой
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актёр
Кори
Столл
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Киран
Хайндс
- ОХАктёр
Оливия
Хэмилтон
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- ДССценарист
Джош
Сингер
- ДРСценарист
Джеймс
Р. Хансен
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Дэмьен
Шазелл
- Продюсер
Вик
Годфри
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- РБХудожник
Рори
Бруен
- ЭОХудожник
Эрик
Осуски
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДГКомпозитор
Джастин
Гурвиц