Человек, который спас мир (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.12014, Человек, который спас мир
Документальные, Драмы105 мин18+
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Сюжет
Лишь немногие знают его. Но сотни миллионов людей живут благодаря ему. Фильм расскажет о Станиславе Петрове, отставном советском офицере, действия которого предотвратили начало ядерной мировой войны.
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Информация
СтранаДания, Россия, США
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Документальные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПЭРежиссёр
Питер
Энтони
- СПАктёр
Станислав
Петров
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Сергей
Шнырев
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- УКАктёр
Уолтер
Кронкайт
- Актёр
Олег
Кассин
- ГКАктриса
Галина
Калинина
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ПЭСценарист
Питер
Энтони
- МГМонтажёр
Мортен
Гис
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- ААМонтажёр
Андерс
Альбьерг Кристиансен
- КХОператор
Ким
Хаттесен