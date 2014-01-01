Человек, который спас мир (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Лишь немногие знают его. Но сотни миллионов людей живут благодаря ему. Фильм расскажет о Станиславе Петрове, отставном советском офицере, действия которого предотвратили начало ядерной мировой войны.



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