Человек, который спас мир
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Человек, который спас мир

Человек, который спас мир (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Человек, который спас мир
Документальные, Драмы105 мин18+

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Сюжет

Лишь немногие знают его. Но сотни миллионов людей живут благодаря ему. Фильм расскажет о Станиславе Петрове, отставном советском офицере, действия которого предотвратили начало ядерной мировой войны.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb