Wink
Фильмы
Человек без лица
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек без лица»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек без лица»

Режиссёры

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон

Mel Gibson
Режиссёр

Актёры

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон

Mel Gibson
АктёрJustin McLeod
Ник Стал

Ник Стал

Nick Stahl
АктёрCharles E. 'Chuck' Norstadt
Маргарет Уиттон

Маргарет Уиттон

Margaret Whitton
АктрисаCatherine Palin
Фэй Мастерсон

Фэй Мастерсон

Fay Masterson
АктрисаGloria Norstadt
Габи Хоффманн

Габи Хоффманн

Gaby Hoffmann
АктрисаMegan Norstadt
Джеффри Льюис

Джеффри Льюис

Geoffrey Lewis
АктёрChief Wayne Stark
Ричард Мейсер

Ричард Мейсер

Richard Masur
АктёрProf. Carl Hartley
Майкл ДеЛуис

Майкл ДеЛуис

Michael DeLuise
АктёрDouglas Hall
Итэн Филлипс

Итэн Филлипс

Ethan Phillips
АктёрTodd Lansing
Джин Де Баэр

Джин Де Баэр

Jean De Baer
АктрисаMrs. Lansing

Сценаристы

Малкольм МакРари

Малкольм МакРари

Malcolm MacRury
Сценарист

Продюсеры

Брюс Дэвей

Брюс Дэвей

Bruce Davey
Продюсер
Стефен МакЭвети

Стефен МакЭвети

Stephen McEveety
Продюсер

Художники

Марк Физикелла

Марк Физикелла

Marc Fisichella
Художник
Шэй Канлифф

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница

Монтажёры

Энтони Гиббс

Энтони Гиббс

Antony Gibbs
Монтажёр

Операторы

Дональд МакЭлпайн

Дональд МакЭлпайн

Donald McAlpine
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор