Человек без лица (фильм, 1993) смотреть онлайн
Сюжет
Трогательная драма об учителе-изгое, подарившем веру в себя трудному подростку. Режиссерский дебют Мела Гибсона в духе «Общества мертвых поэтов».
Действие фильма разворачивается в маленьком американском городке в конце 60-х годов. Двенадцатилетний Чак — яркий пример школьника, не признающего правил и авторитета взрослых. Он склонен к вандализму и никак не может пройти вступительные экзамены в летную школу, где когда-то учился его отец. Чтобы попытаться вновь поступить, мальчику предоставляют все лето на подготовку. Однако Чак понимает, что без опытного наставника ему будет сложно достичь своей мечты. Вот тут и появляется Джастин — бывший учитель с обезображенным лицом, которого подросток случайно встречает и просит о помощи. Это необычное знакомство перерастает в настоящую дружбу, но остальные жители городка не одобряют таких отношений.
Сможет ли Чак осуществить заветную мечту и поступить в летную школу, узнаете в эмоциональной драме «Человек без лица». Фильм 1993 смотреть онлайн можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Мэл
Гибсон
- НСАктёр
Ник
Стал
- МУАктриса
Маргарет
Уиттон
- ФМАктриса
Фэй
Мастерсон
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- Актёр
Джеффри
Льюис
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- МДАктёр
Майкл
ДеЛуис
- ИФАктёр
Итэн
Филлипс
- ДДАктри�са
Джин
Де Баэр
- ММСценарист
Малкольм
МакРари
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- СМПродюсер
Стефен
МакЭвети
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер