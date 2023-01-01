Сюжет

Трогательная драма об учителе-изгое, подарившем веру в себя трудному подростку. Режиссерский дебют Мела Гибсона в духе «Общества мертвых поэтов».



Действие фильма разворачивается в маленьком американском городке в конце 60-х годов. Двенадцатилетний Чак — яркий пример школьника, не признающего правил и авторитета взрослых. Он склонен к вандализму и никак не может пройти вступительные экзамены в летную школу, где когда-то учился его отец. Чтобы попытаться вновь поступить, мальчику предоставляют все лето на подготовку. Однако Чак понимает, что без опытного наставника ему будет сложно достичь своей мечты. Вот тут и появляется Джастин — бывший учитель с обезображенным лицом, которого подросток случайно встречает и просит о помощи. Это необычное знакомство перерастает в настоящую дружбу, но остальные жители городка не одобряют таких отношений.



Сможет ли Чак осуществить заветную мечту и поступить в летную школу, узнаете в эмоциональной драме «Человек без лица». Фильм 1993 смотреть онлайн можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



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