Чат (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.52010, Chatroom
Ужасы, Драма93 мин18+
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О фильме
Компания друзей-тинейджеров - Эва, Джим, Эмили и Мо - знакомится в чате с Уильямом — харизматичным юношей, который мгновенно их очаровывает. Для Уильяма, однако, новые друзья — повод затеять игру в кошки-мышки. Притворившись, что хочет помочь Джиму отказаться от антидепрессантов, он толкает его на путь саморазрушения.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Хидэо
Наката
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актёр
Мэттью
Бирд
- ХМАктриса
Ханна
Мюррэй
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- МДАктриса
Меган
Доддс
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- НГАктёр
Николас
Гливс
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- ЭУСценарист
Энда
Уолш
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи