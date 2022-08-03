Компания друзей-тинейджеров - Эва, Джим, Эмили и Мо - знакомится в чате с Уильямом — харизматичным юношей, который мгновенно их очаровывает. Для Уильяма, однако, новые друзья — повод затеять игру в кошки-мышки. Притворившись, что хочет помочь Джиму отказаться от антидепрессантов, он толкает его на путь саморазрушения.

