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Чат (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.52010, Chatroom
Ужасы, Драма93 мин18+

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О фильме

Компания друзей-тинейджеров - Эва, Джим, Эмили и Мо - знакомится в чате с Уильямом — харизматичным юношей, который мгновенно их очаровывает. Для Уильяма, однако, новые друзья — повод затеять игру в кошки-мышки. Притворившись, что хочет помочь Джиму отказаться от антидепрессантов, он толкает его на путь саморазрушения.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чат»