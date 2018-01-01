Wink
Бумажный солдат
Актёры и съёмочная группа фильма «Бумажный солдат»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бумажный солдат»

Режиссёры

Алексей Герман мл.

Режиссёр

Актёры

Мераб Нинидзе

Актёр
Чулпан Хаматова

Актриса
Денис Рейшахрит

Актёр
Руслан Ибрагимов

Актёр
Александр Глебов

Актёр
Фёдор Лавров

Актёр
Валентин Кузнецов

Актёр
Кирилл Ульянов

Актёр
Полина Филоненко

Актриса

Сценаристы

Владимир Аркуша

Сценарист
Алексей Герман мл.

Сценарист
Юлия Глезарова

Сценарист

Продюсеры

Артем Васильев

Продюсер
Сергей Шумаков

Продюсер

Монтажёры

Сергей Иванов

Монтажёр

Операторы

Максим Дроздов

Оператор
Алишер Хамидходжаев

Оператор

Композиторы

Федор Софронов

Композитор