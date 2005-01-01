Бугимен (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.32005, Boogeyman
Ужасы, Детективы85 мин18+
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Сюжет
Бугимэн - мифическое, мистическое существо. В преданиях каждого народа есть такой монстр, живущий в детских ночных кошмарах. Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до сих пор живет в его памяти, как жуткое существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад. Реален ли Бугимэн?
И если нет, как тогда объяснить исчезновение отца Тима? Ответ скрыт в каждом темном углу, за каждой полузакрытой дверью в доме его детства - там, куда Тиму придется вернуться и узнать, наконец, ответ на леденящий душу вопрос - существует ли Бугимэн на самом деле?
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- СТРежиссёр
Стефен
Т. Кэй
- БУАктёр
Бэрри
Уотсон
- ЭДАктриса
Эмили
Дешанель
- СМАктриса
Скай
МакКоул Бартусяк
- ТМАктриса
Тори
Массет
- ЭГАктёр
Эндрю
Гловер
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ЧМАктёр
Чарльз
Межер
- ФГАктёр
Филип
Гордон
- АМАктёр
Аарон
Мерфи
- ДРАктриса
Дженнифер
Ракер
- ДССценарист
Джульетт
Сноуден
- СУСценарист
Стайлз
Уайт
- ЭКСценарист
Эрик
Крипке
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ФАХудожник
Филип
Айви
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ББОператор
Бобби
Буковски
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука