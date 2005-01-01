Бугимен (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Бугимэн - мифическое, мистическое существо. В преданиях каждого народа есть такой монстр, живущий в детских ночных кошмарах. Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до сих пор живет в его памяти, как жуткое существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад. Реален ли Бугимэн?



И если нет, как тогда объяснить исчезновение отца Тима? Ответ скрыт в каждом темном углу, за каждой полузакрытой дверью в доме его детства - там, куда Тиму придется вернуться и узнать, наконец, ответ на леденящий душу вопрос - существует ли Бугимэн на самом деле?



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