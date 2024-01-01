Бруталист
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Бруталист

Фильм Бруталист

2024, The Brutalist
Драма18+
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О фильме

1947 год. Венгерский архитектор Ласло Тот без гроша в кармане эмигрирует из послевоенной Европы в США. Получив 25-долларовый ваучер на проезд от местных властей, он перебирается в Филадельфию к двоюродному брату Атилле и его жене Одри, которые владеют мебельным магазином. Там он начинает новую жизнь, помогая родственнику в бизнесе, и пытается переправить в страну свою супругу Эржебет и её больную племянницу.

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Страна
Великобритания, США, Венгрия, Канада
Жанр
Драма
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Бруталист»