Фильм Бруталист

О фильме
1947 год. Венгерский архитектор Ласло Тот без гроша в кармане эмигрирует из послевоенной Европы в США. Получив 25-долларовый ваучер на проезд от местных властей, он перебирается в Филадельфию к двоюродному брату Атилле и его жене Одри, которые владеют мебельным магазином. Там он начинает новую жиз�нь, помогая родственнику в бизнесе, и пытается переправить в страну свою супругу Эржебет и её больную племянницу.
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СтранаВеликобритания, США, Венгрия, Канада
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Брэйди
Корбет
- Актриса
Стэйси
Мартин
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ЭЛАктриса
Эмма
Лейрд
- Актёр
Джонатан
Хайд
- Актриса
Фелисити
Джонс
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- Актёр
Гай
Пирс
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- МФСценарист
Мона
Фастволд Лерче
- Сценарист
Брэйди
Корбет
- Продюсер
Брэйди
Корбет
- Продюсер
Эндрю
Лорен
- ЧЛХудожник
Чаба
Лоди
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- КФХудожница
Кейт
Форбс
- ДЯМонтажёр
Давид
Янчо