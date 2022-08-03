Бриллианты навсегда (фильм, 1970) смотреть онлайн
8.61970, Diamonds Are Forever
Боевик, Триллер115 мин12+
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О фильме
На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГХРежиссёр
Гай
Хэмилтон
- Актёр
Шон
Коннери
- ДСАктриса
Джилл
Ст. Джон
- ЧГАктёр
Чарльз
Грей
- ЛВАктриса
Лана
Вуд
- ДДАктёр
Джимми
Дин
- БКАктёр
Брюс
Кэбот
- ПСАктёр
Пюттер
Смит
- БГАктёр
Брюс
Гловер
- НБАктёр
Норман
Бёртон
- ДФАктёр
Джозеф
Фюрст
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- ТМСценарист
Том
Манкевич
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- ГЗПродюсер
Гарри
Зальцман
- ССПродюсер
Стэнли
Сопел
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПЛХудожник
Питер
Ламонт
- ТМОператор
Тед
Мур
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри