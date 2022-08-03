Бриллианты навсегда
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Бриллианты навсегда

Бриллианты навсегда (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.61970, Diamonds Are Forever
Боевик, Триллер115 мин12+

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О фильме

На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллианты навсегда»