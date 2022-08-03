Братья (фильм, 2009) смотреть онлайн

Драматический фильм «Братья» — пронзительная и невероятно эмоциональная история о последствиях войны и разрушительном чувстве вины.



Братья Кэхиллы — полная противоположность друг другу. Офицер морской пехоты Сэм — лидер, спортсмен, любящий муж и отец. Томми — потерявший себя неудачник: после ограбления банка он угодил в тюрьму и отсидел несколько лет. Сэм отправляется добровольцем в Афганистан, но во время очередной операции его вертолет сбивают местные боевики, и семья получает известие о гибели мужчины. Томми, чувствуя ответственность, начинает помогать вдове брата Грейс и ее дочерям. Постепенно между Томми и Грейс возникает эмоциональная связь, но внезапно Сэм возвращается домой.



Картина Джима Шеридана — психологическая драма о человеке, пережившем войну, и о семье, которая пытается справиться с внутренними ранами. Смотреть фильм «Братья» стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть прекрасную актерскую работу Тоби Магуайра, Натали Портман и Джейка Джилленхола. А еще для того, чтобы вспомнить, как хрупка человеческая психика и как трудно бывает вернуться к жизни после пережитого ужаса.

