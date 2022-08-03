Братья (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Драматический фильм «Братья» — пронзительная и невероятно эмоциональная история о последствиях войны и разрушительном чувстве вины.
Братья Кэхиллы — полная противоположность друг другу. Офицер морской пехоты Сэм — лидер, спортсмен, любящий муж и отец. Томми — потерявший себя неудачник: после ограбления банка он угодил в тюрьму и отсидел несколько лет. Сэм отправляется добровольцем в Афганистан, но во время очередной операции его вертолет сбивают местные боевики, и семья получает известие о гибели мужчины. Томми, чувствуя ответственность, начинает помогать вдове брата Грейс и ее дочерям. Постепенно между Томми и Грейс возникает эмоциональная связь, но внезапно Сэм возвращается домой.
Картина Джима Шеридана — психологическая драма о человеке, пережившем войну, и о семье, которая пытается справиться с внутренними ранами. Смотреть фильм «Братья» стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть прекрасную актерскую работу Тоби Магуайра, Натали Портман и Джейка Джилленхола. А еще для того, чтобы вспомнить, как хрупка человеческая психика и как трудно бывает вернуться к жизни после пережитого ужаса.
Рейтинг
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ТДАктриса
Тейлор
Джир
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Актриса
Кэри
Маллиган
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Райан
Кавана
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- Продюсер
Мэтт
Батталья
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман