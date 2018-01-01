Wink
Братья
Актёры и съёмочная группа фильма «Братья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья»

Режиссёры

Джим Шеридан

Jim Sheridan
Режиссёр

Актёры

Тоби Магуайр

Tobey Maguire
АктёрCapt. Sam Cahill
Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрTommy Cahill
Натали Портман

Natalie Portman
АктрисаGrace Cahill
Сэм Шепард

Sam Shepard
АктёрHank Cahill
Мэр Уиннингхэм

Mare Winningham
АктрисаElsie Cahill
Бэйли Мэдисон

Bailee Madison
АктрисаIsabelle Cahill
Тейлор Джир

Taylor Geare
АктрисаMaggie Cahill
Патрик Флюгер

Patrick Flueger
АктёрPrivate Joe Willis (в титрах: Patrick Flueger)
Клифтон Коллинз мл.

Clifton Collins Jr.
АктёрMajor Cavazos
Кэри Маллиган

Carey Mulligan
АктрисаCassie Willis

Сценаристы

Дэвид Бениофф

David Benioff
Сценарист
Сюзанна Бир

Susanne Bier
Сценарист
Андерс Томас Йенсен

Anders Thomas Jensen
Сценарист

Продюсеры

Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Райан Кавана

Ryan Kavanaugh
Продюсер
Сигуржон Сигватссон

Sigurjon Sighvatsson
Продюсер
Мэтт Батталья

Matt Battaglia
Продюсер

Художники

Венди Озолс-Барнс

Wendy Ozols-Barnes
Художница

Монтажёры

Джей Кэссиди

Jay Cassidy
Монтажёр

Операторы

Фредерик Элмс

Frederick Elmes
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор