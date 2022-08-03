Братья Блюз
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Братья Блюз

Братья Блюз (фильм, 1980) смотреть онлайн

8.61980, The Blues Brothers
Мюзикл, Боевик127 мин18+

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О фильме

Джейк Блюз, певец и мелкий преступник, выходит на свободу. Вместе с братом Элвудом они навещают приют, в котором выросли, и узнают, что его вот-вот закроют за долги. Джейк решает возродить музыкальную группу «Братья Блюз», которая распалась, пока он сидел в тюрьме, и собрать недостающие
5000 для приюта. Осталось найти остальных членов коллектива и желательно не попасться полиции, неонацистам и другим музыкантам, которые мечтают в лучшем случае их посадить, а в худшем – и вовсе убить.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Боевик, Приключения, Криминал, Музыка
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Блюз»