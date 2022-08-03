Братья Блюз (фильм, 1980) смотреть онлайн
8.61980, The Blues Brothers
Мюзикл, Боевик127 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джейк Блюз, певец и мелкий преступник, выходит на свободу. Вместе с братом Элвудом они навещают приют, в котором выросли, и узнают, что его вот-вот закроют за долги. Джейк решает возродить музыкальную группу «Братья Блюз», которая распалась, пока он сидел в тюрьме, и собрать недостающие
5000 для приюта. Осталось найти остальных членов коллектива и желательно не попасться полиции, неонацистам и другим музыкантам, которые мечтают в лучшем случае их посадить, а в худшем – и вовсе убить.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Джон
Лэндис
- ДБАктёр
Джон
Белуши
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ДБАктёр
Джеймс
Браун
- ККАктёр
Кэб
Кэллоуэй
- РЧАктёр
Рэй
Чарльз
- Актриса
Кэрри
Фишер
- АФАктриса
Арета
Франклин
- ГГАктёр
Генри
Гибсон
- ТЭАктёр
Том
Эрхарт
- ДУАктёр
Джералд
Уоллин
- Сценарист
Дэн
Эйкройд
- Сценарист
Джон
Лэндис
- РКПродюсер
Роберт
К. Уайсс
- ББПродюсер
Берни
Бриллштейн
- ДФПродюсер
Джордж
Фолси мл.
- ДСПродюсер
Дэвид
Сосна
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ЛМХудожница
Лесли
МакКарти-Франкенхаймер
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- СМОператор
Стивен
М. Кац