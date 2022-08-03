Джейк Блюз, певец и мелкий преступник, выходит на свободу. Вместе с братом Элвудом они навещают приют, в котором выросли, и узнают, что его вот-вот закроют за долги. Джейк решает возродить музыкальную группу «Братья Блюз», которая распалась, пока он сидел в тюрьме, и собрать недостающие

5000 для приюта. Осталось найти остальных членов коллектива и желательно не попасться полиции, неонацистам и другим музыкантам, которые мечтают в лучшем случае их посадить, а в худшем – и вовсе убить.

