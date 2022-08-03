Братец медвежонок
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Братец медвежонок

Братец медвежонок (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.32003, Brother Bear
Мультфильм, Приключения81 мин0+

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О фильме

Медвежонок Кода послан Великими Духами на землю для того, чтобы охотник Кенаи понял свою ошибку и искупил вину. Их дружба становится настоящим даром небес и помогает Кенаи обрести человеческий облик.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Братец медвежонок»