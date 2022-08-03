Братец медвежонок (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.32003, Brother Bear
Мультфильм, Приключения81 мин0+
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О фильме
Медвежонок Кода послан Великими Духами на землю для того, чтобы охотник Кенаи понял свою ошибку и искупил вину. Их дружба становится настоящим даром небес и помогает Кенаи обрести человеческий облик.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АБРежиссёр
Аарон
Блейс
- РУРежиссёр
Роберт
Уокер
- Актёр
Хоакин
Феникс
- ДСАктёр
Джереми
Суарес
- ДРАктёр
Джейсон
Райз
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- ДТАктёр
Дэйв
Томас
- Актёр
Д.Б.
Суини
- ДКАктриса
Джоан
Коуплэнд
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- ХГАктёр
Харольд
Гулд
- ПКАктёр
Пол
Кристи
- ТМСценарист
Тэб
Мёрфи
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- ИХПродюсер
Игорь
Хайт
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ИШАктёр дубляжа
Иван
Шамин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- РРХудожник
Роб
Руппел
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- ФККомпозитор
Фил
Коллинз
- ММКомпозитор
Марк
Манчина