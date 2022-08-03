Бондарчук. Battle (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.72020, Бондарчук. Battle
Документальный94 мин12+
О фильме
Один из немногих советских художников, для которых железный занавес оказался проницаем, Сергей Бондарчук стал лауреатом множества советских премий и обладателем Оскара, играл у Георгия Данелия и снимал Орсона Уэллса, делал камерные драмы и масштабные фильмы голливудского размаха, легко вставал в один ряд с самыми крупными западными режиссерами, но при этом оставался противоречивой и неисследованной величиной. Теперь мы сможем по-новому увидеть автора «Войны и мира» на полях эпических батальных сцен и в рассказах о семейном застолье, в Москве и Лос-Анджелесе, в воспоминаниях коллег и редких хроникальных кадрах.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИБРежиссёр
Илья
Белов
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ККАктриса
Катарина
Кубрик
- Актриса
Марта
Де Лаурентис
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- Актёр
Том
Харпер
- Актриса
Ирина
Скобцева
- АЖСценарист
Антон
Желнов
- ДКСценарист
Денис
Катаев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Наталья
Голодова
- НГПродюсер
Настасья
Гомиашвили
- МДПродюсер
Мария
Далакян
- ИЮМонтажёр
Иван
Юдин
- РБОператор
Рафаэль
Булатов
- Оператор
Максим
Игнатенко
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин