Бондарчук. Battle (фильм, 2020) смотреть онлайн

Один из немногих советских художников, для которых железный занавес оказался проницаем, Сергей Бондарчук стал лауреатом множества советских премий и обладателем Оскара, играл у Георгия Данелия и снимал Орсона Уэллса, делал камерные драмы и масштабные фильмы голливудского размаха, легко вставал в один ряд с самыми крупными западными режиссерами, но при этом оставался противоречивой и неисследованной величиной. Теперь мы сможем по-новому увидеть автора «Войны и мира» на полях эпических батальных сцен и в рассказах о семейном застолье, в Москве и Лос-Анджелесе, в воспоминаниях коллег и редких хроникальных кадрах.

