Большой бизнес
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой бизнес»

Режиссёры

Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Режиссёр

Актёры

Бетт Мидлер

Bette Midler
АктрисаSadie Shelton / Sadie Ratliff
Лили Томлин

Lily Tomlin
АктрисаRose Shelton / Rose Ratliff
Фред Уорд

Fred Ward
АктёрRoone Dimmick
Эдвард Херрманн

Edward Herrmann
АктёрGraham Sherbourne
Микеле Плачидо

Michele Placido
АктёрFabio Alberici
Дэниэл Джерролл

Daniel Gerroll
АктёрChuck
Барри Праймус

Barry Primus
АктёрMichael
Майкл Гросс

Michael Gross
АктёрDr. Jay Marshall
Дебора Раш

Deborah Rush
АктрисаBinky Shelton
Николас Костер

Nicolas Coster
АктёрHunt Shelton

Сценаристы

Дори Пирсон

Dori Pierson
Сценарист

Продюсеры

Бонни Брукхаймер

Bonnie Bruckheimer
Продюсер
Майкл Пейсер

Michael Peyser
Продюсер
Стив Тиш

Steve Tisch
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Акулова

Актриса дубляжа
Татьяна Шагалова

Актриса дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Андрей Мартынов

Актёр дубляжа
Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Каплан

Michael Kaplan
Художник

Монтажёры

Гарри Керамидас

Harry Keramidas
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Ли Холдридж

Lee Holdridge
Композитор