Актёры и съёмочная группа фильма «Большой бизнес»

Режиссёры
Актёры
АктрисаSadie Shelton / Sadie Ratliff
Бетт МидлерBette Midler
АктрисаRose Shelton / Rose Ratliff
Лили ТомлинLily Tomlin
АктёрRoone Dimmick
Фред УордFred Ward
АктёрGraham Sherbourne
Эдвард ХеррманнEdward Herrmann
АктёрFabio Alberici
Микеле ПлачидоMichele Placido
АктёрChuck
Дэниэл ДжерроллDaniel Gerroll
АктёрMichael
Барри ПраймусBarry Primus
АктёрDr. Jay Marshall
Майкл ГроссMichael Gross
АктрисаBinky Shelton
Дебора РашDeborah Rush
АктёрHunt Shelton