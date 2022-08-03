Большой бизнес
Wink
Фильмы
Большой бизнес

Большой бизнес (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.41988, Big Business
Комедия93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сестры – близнецы Сэди и Роуз Ратлифф почему-то с самого детства не были похожи друг на друга. Можно сказать, что они были противоположностями. Но это никого не смущает: всякое бывает. Их спокойная жизнь заканчивается, когда они обе поехали в Нью-Йорк, где случайно встречают Сэди и Роуз Шелтон, которые подозрительно на них похожи.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой бизнес»