Большой бизнес (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сестры – близнецы Сэди и Роуз Ратлифф почему-то с самого детства не были похожи друг на друга. Можно сказать, что они были противоположностями. Но это никого не смущает: всякое бывает. Их спокойная жизнь заканчивается, когда они обе поехали в Нью-Йорк, где случайно встречают Сэди и Роуз Шелтон, которые подозрительно на них похожи.

