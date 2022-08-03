Большой бизнес (фильм, 1988) смотреть онлайн
9.41988, Big Business
Комедия93 мин18+
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О фильме
Сестры – близнецы Сэди и Роуз Ратлифф почему-то с самого детства не были похожи друг на друга. Можно сказать, что они были противоположностями. Но это никого не смущает: всякое бывает. Их спокойная жизнь заканчивается, когда они обе поехали в Нью-Йорк, где случайно встречают Сэди и Роуз Шелтон, которые подозрительно на них похожи.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Джим
Абрахамс
- Актриса
Бетт
Мидлер
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- Актёр
Микеле
Плачидо
- Актёр
Дэниэл
Джерролл
- БПАктёр
Барри
Праймус
- МГАктёр
Майкл
Гросс
- ДРАктриса
Дебора
Раш
- НКАктёр
Николас
Костер
- ДПСценарист
Дори
Пирсон
- ББПродюсер
Бонни
Брукхаймер
- МППродюсер
Майкл
Пейсер
- Продюсер
Стив
Тиш
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шагалова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- Оператор
Дин
Канди
- ЛХКомпозитор
Ли
Холдридж