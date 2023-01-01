Большие надежды (фильм, 1998) смотреть онлайн
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Сюжет
Современная интерпретация классического британского романа от Альфонсо Куарона. В главных ролях — Итан Хоук и Гвинет Пэлтроу.
Десятилетний сирота Финнеган Белл начинает работать садовником в усадьбе пожилой женщины Норы Динсмор. В этом уединенном месте он знакомится с ее племянницей по имени Эстелла и сразу же влюбляется в красивую девочку. Однако из-за того, что Нору в юности предали у алтаря, она страстно ненавидит мужчин и старается воспитывать девочку таким образом, чтобы она не повторила ее судьбу. Несмотря на это, Финн не перестает навещать Эстеллу, и вот однажды она наконец соглашается пойти с ним на свидание. Но на следующее утро девушка исчезает из города, уехав в Нью-Йорк. Спустя много лет повзрослевший Финн решает отправиться в мегаполис, чтобы найти свою возлюбленную. Но смогут ли они преодолеть все преграды и быть вместе?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Альфонсо
Куарон
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актёр
Крис
Купер
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ДМАктёр
Джош
Мостел
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- НКАктриса
Нелл
Кэмпбелл
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- МГСценарист
Митч
Глейзер
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- Продюсер
Арт
Линсон
- ДЛПродюсер
Джон
Линсон
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл