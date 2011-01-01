Большие мамочки: Сын как отец (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Малкольм Тернер вновь надевает костюм «Большой мамочки», а его пасынок Трент наряжается племянницей мамаши. Прикрытие нужно мужчинам для того, чтобы противостоять русскому мафиози Чиркову, который охотиться на Трента. «Дамы» находят прибежище в женской школе искусств, где полно соблазнов.



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