Большие мамочки: Сын как отец (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.72011, Big Mommas: Like Father, Like Son
Боевики, Комедии103 мин12+
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Сюжет
Малкольм Тернер вновь надевает костюм «Большой мамочки», а его пасынок Трент наряжается племянницей мамаши. Прикрытие нужно мужчинам для того, чтобы противостоять русскому мафиози Чиркову, который охотиться на Трента. «Дамы» находят прибежище в женской школе искусств, где полно соблазнов.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Уайтселл
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Брэндон
Т. Джексон
- Актриса
Джессика
Лукас
- Актриса
Мишель
Энг
- Актриса
Портия
Даблдэй
- ЭРАктриса
Эмили
Риос
- ФЛАктёр
Фэйзон
Лав
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- АОАктриса
Ана
Ортис
- Актёр
Макс
Казелла
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман