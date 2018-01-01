WinkФильмыБольшая рудаАктёры и съёмочная группа фильма «Большая руда»
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая руда»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Евгений Урбанский
Актёр
Всеволод Санаев
Актёр
Станислав Любшин
Актёр
Борис Юрченко
Актёр
Михаил Глузский
Актёр
Роман Хомятов
Актриса
Лариса Лужина
Актриса
Инна Макарова
Актриса
Лидия Драновская
Актёр
Юрий Легков
Актёр
Валентин Никулин
Актёр
Георгий Жжёнов
Актриса
Светлана Жгун
Актёр
Евгений Харитонов
Актриса
Светлана Коновалова
Актрисамедсестра
Нина Белобородова
Актёр
Николай Симкин
Актёр
Сергей Андреев
Актёрлодочник
Владимир Лебедев
Актёрводитель
Александр Петров
Актёр
Вячеслав Березко
Актрисамать Наташи
Вера Бурлакова
Актёравтослесарь
Геннадий Крашенинников
Актёртрубач
Владимир Приходько
Актёр
Петр Кононыхин
Актрисадевушка