Большая руда
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая руда»

Режиссёры

Василий Ордынский

Режиссёр

Актёры

Евгений Урбанский

Актёр
Всеволод Санаев

Актёр
Станислав Любшин

Актёр
Борис Юрченко

Актёр
Михаил Глузский

Актёр
Роман Хомятов

Актёр
Лариса Лужина

Актриса
Инна Макарова

Актриса
Лидия Драновская

Актриса
Юрий Легков

Актёр
Валентин Никулин

Актёр
Георгий Жжёнов

Актёр
Светлана Жгун

Актриса
Евгений Харитонов

Актёр
Светлана Коновалова

Актриса
Нина Белобородова

Актрисамедсестра
Николай Симкин

Актёр
Сергей Андреев

Актёр
Владимир Лебедев

Актёрлодочник
Александр Петров

Актёрводитель
Вячеслав Березко

Актёр
Вера Бурлакова

Актрисамать Наташи
Геннадий Крашенинников

Актёравтослесарь
Владимир Приходько

Актёртрубач
Петр Кононыхин

Актёр
Наталья Батырева

Актрисадевушка

Сценаристы

Георгий Владимов

Сценарист

Монтажёры

Надежда Аникеева

Монтажёр

Композиторы

Микаэл Таривердиев

Композитор