Блюз о лучшей жизни (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Mo' Better Blues
Драма, Музыка124 мин18+
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О фильме
Герой фильма, Блик, сделал свой главный выбор, когда в детстве взял в руки трубу. Теперь он — известный джазмен, руководитель собственного ансамбля. Но это не спасает Блика от новой проблемы: кто из его двух девушек — та самая, единственная…?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Спайк
Ли
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- РХАктёр
Робин
Харрис
- ЖЛАктриса
Жуа
Ли
- БНАктёр
Билл
Нанн
- Актёр
Джон
Туртурро
- ДЭАктёр
Дик
Энтони Уильямс
- СУАктриса
Синда
Уильямс
- Сценарист
Спайк
Ли
- Продюсер
Спайк
Ли
- Продюсер
Джон
Килик
- МРПродюсер
Монти
Росс
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ТГХудожник
Тед
Гласс
- СПМонтажёр
Сэм
Поллард
- ЭРОператор
Эрнест
Р. Дикерсон
- БЛКомпозитор
Билл
Ли