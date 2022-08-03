Блюз о лучшей жизни
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Блюз о лучшей жизни

Блюз о лучшей жизни (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Mo' Better Blues
Драма, Музыка124 мин18+

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О фильме

Герой фильма, Блик, сделал свой главный выбор, когда в детстве взял в руки трубу. Теперь он — известный джазмен, руководитель собственного ансамбля. Но это не спасает Блика от новой проблемы: кто из его двух девушек — та самая, единственная…?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блюз о лучшей жизни»