Блюз о лучшей жизни (фильм, 1990) смотреть онлайн

Герой фильма, Блик, сделал свой главный выбор, когда в детстве взял в руки трубу. Теперь он — известный джазмен, руководитель собственного ансамбля. Но это не спасает Блика от новой проблемы: кто из его двух девушек — та самая, единственная…?

