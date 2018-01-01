Wink
Блондинка в нокауте
Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в нокауте»

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в нокауте»

Режиссёры

Александр Итыгилов мл.

Режиссёр

Актёры

Маша Малиновская

Актриса
Михаил Полицеймако

Актёр
Александр Жеребко

Актёр
Сергей Пархоменко

Актёр
Геннадий Попенко

Актёр
Эвклид Кюрдзидис

Актёр
Виктор Андриенко

Актёрсосед Иосиф
Остап Ступка

Актёр
Олег Примогенов

Актёр
Сергей Гаврилюк

Актёр

Сценаристы

Анатолий Крым

Сценарист
Юрий Морозов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Морозов

Продюсер

Операторы

Алексей Степанов

Оператор

Композиторы

Федор Хиврич

Композитор